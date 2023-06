Spagna: apposta al Senato di Madrid targa commemorativa al ritratto del doge di Genova De Franchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata apposta oggi in occasione della Festa della Repubblica presso il Senato spagnolo di Madrid una targa commemorativa in seguito al riconoscimento di un quadro raffigurante il doge genovese Federico De Franchi. La visita istituzionale è stata organizzata dall'ambasciatore di Genova nel mondo, Aldo Olcese Santonja. Conservato nella sala d'attesa del presidente del Senato spagnolo, il ritratto è stato a lungo nell'anonimato per poi essere riconosciuto di recente dalla storica dell'arte Anna Orlando, nel doge Federico De Franchi dopo un confronto con quello di un dipinto di una collezione privata genovese, dove lo stesso doge è raffigurato a mezzo busto. Alla cerimonia erano presenti oltre al sindaco Marco Bucci, i consiglieri delegati Barbara Grosso e Davide Falteri, accolti dal primo vice presidente del Senato spagnolo Maria Cristina Narbona Ruiz e l'ambasciatore d'Italia in Spagna, Giuseppe Buccino Grimaldi. "La storia di Genova è legata a doppio filo a quella della Spagna, in particolare dal 1528, quando Andrea Doria strinse con Carlo V d'Asburgo un vero e proprio gentlemen's agreement", ha detto Bucci nel suo intervento in Senato. "Ma non furono solo i rapporti diplomatici, politici ed economici a tessere una fitta rete di relazioni tra queste straordinarie culture del Mediterraneo: l'arte, la musica, la comune passione per la cultura furono i campi degli scambi e dei dialoghi durati secoli", ha evidenziato il sindaco. A questo proposito, Bucci ha citato la "nascita" del più straordinario pittore barocco del mondo: il sivigliano Diego Velazquez. (segue) (Spm)