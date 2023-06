Spagna: apposta al Senato di Madrid targa commemorativa al ritratto del doge di Genova De Franchi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 1629 al giovane Diego venne consentito il primo viaggio studio in Italia grazie all'intercessione di Pietro Paolo Rubens, innamorato di Genova e che aveva da poco pubblicato (nel 1622) il grande libro dedicato ai palazzi della Superba (oggi patrimonio Unesco). Velazquez si imbarcò su una galea per Genova, su cui trovò il condottiero Ambrogio Spinola di cui proprio Velasquez realizzò poi il ritratto. Non si trattava, però, solo di guerrieri e pittori: infinite sono, infatti, le opere in marmo e legno che nel porto di Genova si imbarcavano alla volta delle città spagnole. "Tante relazioni strettissime che hanno determinato e determinano una visione sinergica culturale di Genova e della Spagna. Non è un caso, credo, che sia proprio una espressione in lingua spagnola a definire quello che per Genova fu, nei secoli, forse il momento di maggiore splendore per potenza e dignità, a cavallo tra Cinque e Seicento: El Siglo de los Genoveses. Il secolo dei genovesi. E, sarebbe giusto aggiungere, degli spagnoli", ha rimarcato il primo cittadino della città ligure. "Non riesco a pensare a un'occasione migliore per questo incontro che la celebrazione della Festa della Repubblica Italiana il 2 giugno. Il Senato ospita una moltitudine di opere d'arte tra cui molti ritratti e per quasi tutti conosciamo l'autore e il suo soggetto. Non era il caso di questo Doge di Genova. Grazie alla storica dell'arte Anna Orlando e al sostegno del sindaco Marco Bucci possiamo dare un nome al protagonista", ha affermato nel suo intervento la vicepresidente del Senato spagnolo e presidente del gruppo di amicizia con il Senato italiano Cristina Narbona Ruiz. (Spm)