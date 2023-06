Ue: Gentiloni, successo di Sure fornisce insegnamenti preziosi per il futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, si è dichiarato orgoglioso del forte impatto avuto da Sure, lo strumento europeo di sostegno temporaneo per mitigare i rischi di disoccupazione in caso di emergenza, attivato per far fronte alla crisi dovuta alla pandemia Covid. "Possiamo essere orgogliosi del forte impatto che lo strumento Sure ha avuto nell'aiutare i lavoratori e le imprese europee a superare la crisi pandemica", ha detto commentando la presentazione della relazione finale sugli impatti avuti da Sure, pubblicata oggi dalla Commissione europea. "Questa relazione finale mostra chiaramente come tali strumenti comuni possano rafforzare la resilienza delle nostre società ed economie di fronte agli choc", ha aggiunto. "Il successo di Sure è derivato da tre fattori chiave: la sua finalità chiaramente definita, la sua governance nell'ambito del quadro istituzionale dell'Ue, che ha garantito la responsabilità e la solidarietà tra gli Stati membri, e la sua solida struttura finanziaria. Il successo di Sure fornisce insegnamenti preziosi per il futuro", ha concluso. (Beb)