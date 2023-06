Ucraina: Zelensky, non trasciniamo nessun Paese Nato nel conflitto con Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina non intende trascinare alcun Paese membro della Nato nel conflitto con la Russia. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, parlando ad una conferenza stampa congiunta con il suo omologo estone, Alar Karis, a Kiev in visita ufficiale. "Comprendiamo che non saremo membri della Nato mentre questa guerra è in corso. Non perché non vogliamo, ma perché è impossibile", ha detto il capo dello Stato ucraino. Allo stesso tempo, Zelensky ha sottolineato che l'Ucraina non sta cercando un'alternativa all'adesione alla Nato. (Rum)