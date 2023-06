Ucraina: Zelensky, controffensiva inizia quando cominciamo a liberare nostri territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inizio della controffensiva ucraina sarà contrassegnato dalla riconquista dei territori. E' quanto ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel corso di una conferenza stampa congiunta con il suo omologo estone, Alar Karis, a Kiev in visita ufficiale. "Questo non è un film, è difficile per me dire come andrà la controffensiva. La cosa principale è che la Russia lo veda, e non solo lo veda, ma lo senta. Parliamo soprattutto di quelle truppe che hanno occupato il nostro territorio", ha spiegato il capo dello Stato ucraino. (Kiu)