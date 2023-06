Medio Oriente: media, Israele presenta all'Onu una denuncia ufficiale contro Hezbollah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele ha presentato una denuncia ufficiale contro il movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, per la parata organizzata lo scorso 20 maggio nel sud del Libano. Lo ha riferito oggi il quotidiano panarabo di proprietà saudita “Al Sharq al Awsat”. Come ha spiegato il rappresentante israeliano all’Onu, Gilad Erdan, all’emittente locale “Canale 7”, la “parata” rapresenta una palese violazione delle risoluzioni 1701 e 1559 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Erdan ha dichiarato di aver presentato la denuncia al segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, precisando che “l’esercitazione di Hezbollah è stata effettuata con proiettili veri e vi hanno preso parte 700 combattenti, apertamente e a scopo dimostrativo, nel sud del Libano, vicino al confine con Israele”. Nel corso della parata, inoltre, sono state simulate “l’infiltrazione in territorio israeliano e la cattura di militari o di cittadini israeliani”, ha aggiuto Erdan. Secondo il rappresentante israeliano all’Onu, “il governo libanese deve esercitare la sovranità dello Stato sul suo territorio e impedire che Hezbollah trasformi il Paese in una base del terrorismo”. “Le provocazioni di Hezbollah porteranno risultati catastrofici per tutta la regione”, ha ammonito, assicurando che “Israele adotterà tutte le misure necessarie per difendere i suoi cittadini e la sua sovranità”. Intanto, come ha riferito il quotidiano israeliano “Times of Israel”, lo scorso 29 maggio, le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno lanciato esercitazioni militari della durata prevista di due settimane su tutto il territorio del Paese, simulando una “potenziale guerra su più fronti”. (Res)