2 giugno: Ama, oltre 40 operatori e 20 mezzi in servizio dedicato per la parata ai Fori

- Lo speciale piano operativo, predisposto da Ama d’intesa e in coordinamento con l’amministrazione di Roma Capitale per il 77mo anniversario della Repubblica italiana, ha permesso di ripristinare in tempi rapidissimi il decoro nell’area dei Fori Imperiali attraversata questa mattina dalla tradizionale parata militare e nelle zone limitrofe. Per tutta la durata dell’evento, infatti, squadre aziendali ad hoc con veicoli a vasca e spazzatrici sono intervenute in tempo reale nelle aree nevralgiche come la zona di partenza, l’arrivo e le tribune. Complessivamente, nelle varie fasi delle attività di pulizia e spazzamento (pre, durante e post evento) sono stati impegnati oltre 40 operatori e 20 mezzi leggeri. Lo comunica Ama spa in una nota.(Com)