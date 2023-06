Russia: Lavrov a colloquio con omologo emiratino, focus su sviluppo cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto oggi un incontro tra il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e il ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, Abdullah bin Zayed al Nahyan. Gli omologhi si sono incontrati a margine della riunione dei ministri degli Esteri di Brics a Città del Capo. Come ha affermato l'ufficio stampa del ministero degli Esteri russo i due Paesi hanno confermato l'intenzione di sviluppare ulteriormente le relazioni bilaterali "tradizionalmente amichevoli". "In questo contesto, si è svolta una discussione sui compiti per l'ulteriore sviluppo progressivo di una cooperazione reciprocamente vantaggiosa in vari settori, tra cui industria, tecnologie avanzate, trasporti, energia, turismo, uso spazio pacifico", si legge in una nota del dicastero di Mosca. (Rum)