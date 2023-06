Romania-Regno Unito: presidente Iohannis a colloquio con re Carlo III

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente romeno Klaus Iohannis ha ringraziato oggi il Re Carlo III, a Palazzo Cotroceni, per "il genuino coinvolgimento nel proteggere e celebrare alcuni valori che appartengono alla stessa identità nazionale". Il monarca britannico ha partecipato a un incontro con le autorità statali, i rappresentanti della società civile e il corpo diplomatico della Romania. "Vi trasmetto, a nome di tutti i romeni, il nostro apprezzamento e la nostra gratitudine per il genuino coinvolgimento nel proteggere e celebrare alcuni valori che appartengono alla stessa identità nazionale: la natura, il paesaggio rurale del nostro Paese, ma anche il patrimonio culturale", ha detto il capo dello stato. Iohannis ha osservato che la visita del monarca britannico è il suo primo viaggio fuori dal Regno Unito dall'incoronazione, segno che i suoi legami con questi luoghi rimangono "il più stretti possibile". "Bentornato in Romania, il Paese per il quale avete sviluppato un affetto speciale", ha detto Iohannis. (Rob)