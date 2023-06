Francia: Macron, nove mezzi aerei in più per combattere gli incendi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia i vigili del fuoco avranno a disposizione nove mezzi aerei in più per affrontare gli incendi questa estate, per un totale di 47 modelli tra aeromobili ed elicotteri. Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron, durante una visita Garons, nel dipartimento del Gard. Secondo quanto riferito dalla Protezione civile al quotidiano "Le Figaro", si tratta di due modelli Dash, tre elicotteri e quattro air-tractor. Macron ha anche annunciato la creazione di un centro di coordinamento che sarà basato a Nimes. A disposizione dei mezzi locali, vi saranno più 3.660 pompieri.(Frp)