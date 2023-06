Russia-Iran: incontro tra ministri Esteri, al centro programma nucleare iraniano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov e il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir-Abdollahian hanno discusso le prospettive per il rinnovo del piano d'azione globale congiunto sul programma nucleare iraniano. Lo ha affermato il ministero degli Esteri russo. Nel corso dell'incontro svoltosi nell'ambito della riunione dei ministri degli Esteri di Brics a Città del Capo, Lavrov e Amir-Abdollahian hanno convenuto di continuare il dialogo su tutte le questioni di interesse. Parlando dell'agenda bilaterale, i ministri hanno prestato una particolare attenzione all'approfondimento della cooperazione commerciale ed economica reciprocamente vantaggiosa. "Durante la conversazione si è svolto uno scambio di opinioni su questioni internazionali e regionali urgenti, comprese le prospettive di ripresa di un piano d'azione globale congiunto per risolvere la situazione attorno al programma nucleare iraniano. Allo stesso tempo, è stata espressa la reciproca soddisfazione per il livello di coordinamento della politica estera di Mosca e Teheran", ha osservato il ministero degli Esteri russo. (Rum)