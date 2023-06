Regno Unito: parlamentari indagati per reati sessuali potrebbero essere banditi da Westminster

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I parlamentari indagati per crimini violenti o sessuali potrebbero essere banditi da Westminster. Gli stessi membri del parlamento voteranno su misure che potrebbero impedire ai colleghi di entrare nella tenuta parlamentare o di intraprendere viaggi finanziati dai contribuenti se sotto indagine della polizia per reati gravi. Tali proposte sulle cosiddette "esclusioni basate sul rischio" sono in fase di definizione e saranno sottoposte ai parlamentari alla fine di questo mese. La notizia arriva dopo l'ultimo lo "scandalo Westminster" di giovedì, quando il deputato laborista Geraint Davies è stato sospeso dal partito per accuse di cattiva condotta sessuale.(Rel)