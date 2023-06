Serbia: premier Brnabic a colloquio con team di esperti norvegesi dopo sparatoria in scuola di Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier serba, Ana Brnabic, ha incontrato oggi un team di esperti norvegesi specializzati in "stress post-traumatico", arrivato ieri in Serbia per incontrare genitori, psicologi e psichiatri locali a seguito della sparatoria avvenuta nella scuola primaria di Belgrado Vladislak Ribnikar all'inizio di maggio. Lo riporta la stampa locale secondo cui gli esperti scandinavi hanno condiviso le proprie esperienze personali, maturate nel massacro avvenuto nell'isola norvegese di Utoya nel 2011, quando 69 persone, per lo più giovani, furono uccise dal giovane Andres Breivik. Brnabic ha sottolineato che delle tragedie, come quella avvenuta il 3 maggio in Serbia "cambiano per sempre l'intero Paese e richiedono una risposta adeguata" e che lo Stato "è pronto a fare tutto il necessario per aiutare le famiglie, gli studenti e gli insegnanti".(Seb)