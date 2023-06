Pnrr: Bonelli (Avs), bavaglio Corte Conti per nascondere fallimento governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono d'accordo con le preoccupazioni del presidente Prodi quando afferma che è un segno dell'aumento di autoritarismo la decisione del governo di limitare le funzioni di controllo concomitante sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”. Lo ha affermato il co-portavoce nazionale di Europa verde e deputato di Alleanza verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, secondo cui “c'è anche un problema di stabilità economica e di rapporti con la Ue, che non a caso ribadisce che il Pnrr anche in Italia ha necessita' di un quadro di controlli adeguato perché questi sistemi di controllo nazionali diventano uno strumento per la tutela degli interessi della stessa Unione Europea”. Secondo Bonelli “il bavaglio alla Corte dei Conti e' anche l'alibi per il governo di nascondere le proprie inadeguatezze nella gestione del Pnrr che ad oggi ha visto solo il 13 per cento delle risorse spese e con un fuggi fuggi dei 500 super esperti assunti dal governo Draghi che oggi sono rimasto in 350". (Com)