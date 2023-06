Venezuela: Maduro è ad Ankara, parteciperà a cerimonia d'insediamento di Erdogan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, è arrivato oggi in Turchia, dove domani parteciperà alla cerimonia d'insediamento del presidente Recep Tayyip Erdogan. Lo rende noto la presidenza di Caracas su Twitter. Maduro è giunto ad Ankara assieme alla first lady Cilia Flores ed è stato accolto all'aeroporto dal vice governatore Murat Soylu e da altre autorità locali. Turchia e Venezuela mantengono da anni buoni rapporti, consolidati nel giugno dello scorso anno da una precedente visita di Maduro ad Ankara. Nell'occasione, i due leader hanno stabilito di ampliare la cooperazione bilaterale e hanno firmato oltre 40 accordi in diversi settori. (Vec)