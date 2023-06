Turchia: ministro Esteri, la Svezia rispetti gli impegni presi per aderire alla Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Svezia dovrebbe “rispettare gli impegni presi in occasione della firma dell’accordo trilaterale” firmato con Turchia e Finlandia e “adottare misure concrete nella lotta al terrorismo”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, in un messaggio pubblicato ieri sera sulla sua pagina ufficiale su Facebook. Dichiarazioni che giungono due giorni prima dell’attesa visita ad Ankara del segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in programma per domani, 3 giugno, in occasione della cerimonia di insediamento del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, per il suo terzo mandato. Secondo il quotidiano turco “Hurriyet”, Cavusoglu con queste parole ha risposto all’omologo svedese, Tobias Billstrom, che qualche ora prima, sul suo profilo Twitter, aveva scritto che “l’incontro tra i ministri degli Esteri dei Paesi Nato a Oslo dimostrava un forte sostegno da parte degli Stati membri all’adesione della Svezia ed è un chiaro messaggio a Turchia e Ungheria”, affinché la ratifichino. Durante i colloqui nella capitale della Norvegia, inoltre, la stessa esortazione era stata rivolta ad Ankara dai rappresentanti di Germania e Stati Uniti, al fine di consentire l’entrata di Stoccolma nella Nato prima del vertice previsto a Vilnius il prossimo luglio. (Tua)