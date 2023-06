Air Dolomiti: Fit-Cisl, accordo raggiunto per assistenti volo, revocato sciopero 4 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo giorni di confronto serrato, è stato raggiunto un soddisfacente accordo per gli assistenti di volo Air Dolomiti, di conseguenza lo sciopero di 24 ore previsto per domenica 4 giugno è stato revocato". A darne notizia in una nota è la Fit Cisl che spiega: "Le problematiche affrontate e risolte con l'azienda in maniera costruttiva riportano un miglioramento del clima organizzativo tra gli assistenti di volo, eccellente premessa per affrontare la stagione estiva che si prevede impegnativa". “Abbiamo individuato e sottoscritto quelle soluzioni che le lavoratrici e i lavoratori chiedevano da molti mesi – prosegue la nota – grazie alle quali gli assistenti di volo potranno svolgere la propria attività con la necessaria serenità e la giusta conciliazione tra tempi di lavoro, di vita e di riposo". "È opportuno che lo stesso punto di equilibrio sia raggiunto anche per la categoria piloti – conclude la Federazione dei trasporti della Cisl – che, nonostante gli oggettivi passi in avanti compiuti dal vertice aziendale, continua a ricevere trattamenti contrattuali che presentano delle aree grigie, oggetto dell'attenzione di tanti lavoratori e quindi anche nostra. Confidiamo pertanto in un ravvedimento operoso del vertice aziendale attraverso l'avvio in tempi rapidi di un confronto sui temi riguardanti la categoria dei piloti". (Com)