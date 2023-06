Mobilità: assessore Roma, 10 provvedimenti importanti per città, arriva a dama nostro lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’augurare a tutte e tutti voi un buon 2 giugno, ho piacere di annunciarvi 10 importanti provvedimenti per la mobilità di Roma, uno più importante dell'altro, che costituiscono altrettanti pezzi del puzzle complessivo che stiamo lentamente costruendo e/o ricostruendo. Inizia ad arrivare a dama il lavoro che abbiamo portato avanti dietro le quinte in questi mesi. Così, sui social, l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè. "Abbiamo approvato in Giunta l'affidamento ad Atac dell'acquisto di 411 autobus elettrici che sostituirà un quarto della flotta aziendale; abbiamo approvato in Giunta l'usufrutto per Atac di 75 bus mild hybrid 12 metri; abbiamo firmato il nuovo contratto di servizio con Roma servizi per la Mobilità", aggiunge. (segue) (Rer)