Mobilità: assessore Roma, 10 provvedimenti importanti per città, arriva a dama nostro lavoro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Entro l'estate l'aggiudicazione; sono arrivati a conclusione i progetti esecutivi di un'altra importante isola ambientale e zona 30, quella di Fonte Meravigliosa in IX Municipio e dunque a breve sarà pubblicata la gara d'appalto; sono ormai certi i cronoprogrammi Atac per la rimessa in servizio degli ascensori metro e entro settembre il 91 per cento degli impianti saranno funzionanti grazie alla programmazione e agli investimenti appostati (all'inizio della legislatura eravamo al 60 per cento di impianti funzionanti); sono arrivati i dati di funzionamento del Tap&go sugli autobus e i risultati sono eccezionali: un boom di transazioni digitali per l'acquisto della bigliettazione che ha ricevuto un gradimento vero da parte dei romani con ben 23 milioni di biglietti venduti con questo metodo che ci aiuta anche a recuperare l'evasione tariffaria. Muovendo un piccolo sassolino è venuta giù la montagna considerando la risposta dei cittadini". (segue) (Rer)