2 giugno: vicesindaco Città metropolitana Roma, orgoglio vedere sfilare nostra polizia locale

- Per la prima volta, in occasione della celebrazione del 77mo anniversario della Festa della Repubblica, il corpo della Polizia metropolitana, istituito nel 1997, ha parteciperà alla parata militare del 2 giugno a Roma. "È stato un orgoglio veder sfilare una rappresentanza del nostro corpo della polizia locale. In questi anni la Polizia locale della Città metropolitana, ha assunto un ruolo fondamentale nel territorio provinciale, coadiuvando non solo, le altre forze di polizia, ma supportando le Amministrazioni pubbliche in situazioni di emergenza. Preparati e operativi nelle operazioni di soccorso e protezione civile, si sono distinti in molteplici situazioni per la loro professionalità. Assieme al corpo di Polizia locale di Roma Capitale, grazie all'intraprendenza della nuova Comandante, Maria Laura Martire, abbiamo avuto nei festeggiamenti della Festa della Repubblica, la nostra presenza accompagnata dal Gonfalone e Bandiera storica della Città metropolitana di Roma. Un presidio formato da donne e uomini per la sicurezza capillare delle nostre comunità locali", ha dichiarato Pierluigi Sanna, vicesindaco della Città metropolitana di Roma. (Com)