Libano: movimento sciita Hezbollah nega coinvolgimento nella morte di Sean Rooney (2)

- Il 14 dicembre scorso, il militare irlandese Sean Rooney, 23 anni, era stato ucciso e tre suoi colleghi erano rimasti feriti dopo che un convoglio di due veicoli della missione Onu era stato preso di mira vicino all’abitato di Akbye tra le città di Tiro e Sidone, nel sud del Libano, feudo di Hezbollah. L'episodio che aveva portato alla morte del militare irlandese era avvenuto in tarda serata quando due veicoli di Unifil, che si stavano dirigendo verso l’aeroporto di Beirut, avevano deviato dal normale percorso ritrovandosi nel villaggio di Akbye, situato in una zona non monitorata e fuori dall’autorità di Unifil a nord di Tiro. All’arrivo dei due veicoli di Unifil - verniciati di bianco e con la scritta “UN” in evidenza sulle portiere - gli abitanti della zona avevano bloccato la strada, costringendo i soldati a tornare indietro e minacciandoli con le armi. Facendo manovra sembra che una delle persone che aveva circondato il veicolo sarebbe stata investita, spingendo alcuni degli uomini armati a fare fuoco contro il veicolo, colpito da sette proiettili. (Lib)