2 giugno: Savino (Mef), lavorare insieme per Italia più forte e unita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra bella Repubblica compie 77 anni e oggi, nel celebrare l'importante voto popolare che ha portato alla sua nascita, ricordiamo l'impegno e la resilienza che il popolo italiano ha sempre dimostrato nel superare le sfide economiche e sociali attraverso solidarietà e innovazione". Lo afferma in una nota Sandra Savino, sottosegretario di Stato al ministero dell'Economia e delle finanze. "Ribadiamo la necessità di lavorare insieme per un'Italia più forte e unita, in linea con i valori di libertà, giustizia e uguaglianza. In questo giorno, celebriamo i successi in campo economico, sociale, scientifico e sportivo del nostro paese e l'impegno di tutti noi per una crescita sostenibile. Buona Festa della Repubblica a tutti gli italiani, in patria e all'estero", aggiunge. (Rin)