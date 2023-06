2 giugno: Brunetta (Cnel), difendere Repubblica è un dovere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- "Oggi l'Italia celebra la Festa della Repubblica per la settantasettesima volta. Sono ormai trascorsi moltissimi anni da quando, con un sentimento di condivisione, di fiducia e di speranza mai registrato prima, attraverso il referendum, le italiane e gli italiani hanno contribuito in modo determinante ad aprire quello spiraglio democratico dal quale ha poi preso vita l'assetto istituzionale che ancora oggi regola la vita del Paese". Lo afferma, in una nota, il presidente del Cnel Renato Brunetta, che parla di "un esercizio di partecipazione grazie al quale è stata scritta una delle pagine più importanti della nostra storia, quella che ha aperto le porte della Patria alla Costituzione. Ecco perché la Repubblica e la Carta, che ne costituisce le fondamenta, rappresentano una conquista di quegli stessi italiani. Ciò impone a tutti noi, alle nuove generazioni e a quelle che verranno il dovere di difendere e promuovere quella scelta libera e consapevole che ha consentito di disegnare un Paese improntato su valori democratici e su quella forte spinta solidale che ha sempre caratterizzato il popolo italiano". Un sentimento "innato, sincero e profondo di cui si è avuta ennesima conferma anche negli ultimi giorni, in risposta alla drammatica situazione causata dalla tremenda ondata di maltempo che ha colpito l'Emilia Romagna. E' questa - aggiunge - l'essenza dello spirito che anima l'Italia Repubblicana che, come sancito dal primo articolo della Costituzione, è fondata sul Lavoro. Il Lavoro costituisce un bisogno delle persone e, al tempo stesso, un valore identitario imprescindibile posto alla base dell'organizzazione democratica ed economica della società, perché è il primo e più efficace strumento per contrastare le disuguaglianze e garantire la coesione sociale", conclude. (Rin)