2 giugno: Serracchiani (Pd), fu netta cesura con il passato

23 luglio 2021

- "È importante ricordare e celebrare il giorno in cui gli italiani scelsero la Repubblica, una netta cesura con il passato di una monarchia che ha aperto le porte al fascismo e alla guerra. Da quel giorno è iniziata una storia di pace, libertà e pluralismo, di progresso sociale e di diritti individuali, da rivendicare e difendere con forza". Lo ha affermato la deputata Debora Serracchiani, responsabile Giustizia del Partito democratico, oggi al Sacrario di Redipuglia per la cerimonia della celebrazione del 77esimo anniversario di fondazione della Repubblica italiana. "Il saldo collocamento atlantico dell'Italia - ha aggiunto - ha permesso che le energie del Paese si dispiegassero in sicurezza, la costruzione dell'Europa è e resta alto obiettivo strategico. In oltre settant'anni di Repubblica il filo conduttore dei valori della Costituzione, ricordati dal presidente Mattarella, ha guidato la più lungimirante politica italiana. Siamo accanto al Capo dello Stato nella custodia di quei valori, e proprio in questo momento tragico per l'Europa inviamo il nostro grazie alle Forze Armate cui è affidata la difesa dei cittadini e dei principi che reggono la Repubblica", ha concluso. (Rin)