Asia centrale: presidente Consiglio europeo Michel, espandere cooperazione a partire da trasporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea vuole espandere la cooperazione con l'Asia centrale a partire dai collegamenti infrastrutturali e dal settore dei trasporti. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in occasione del suo intervento al secondo vertice Unione europea-Asia centrale a Cholpon Ata, in Kirghizistan. Al summit, che giunge dopo quello dell'ottobre dello scorso anno ad Astana, partecipano il presidente kazakho Kassym-Jomart Tokayev, l'uzbeco Shavkat Mirziyoyev, il kirghiso Sadyr Japarov, il tagico Emomali Rahmon e il turkmeno Serdar Berdimuhammedov. Secondo Michel, per rafforzare la cooperazione è necessario "una forte comprensione" tra le parti attraverso "l'impegno politico". (segue) (Res)