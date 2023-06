Asia centrale: presidente Consiglio europeo Michel, espandere cooperazione a partire da trasporti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per gli investimenti, ha ricordato Michel, ha deciso di sostenere diversi progetti infrastrutturali per favorire lo sviluppo della regione centrasiatica e i collegamenti con l'Europa. "Dopo l'incontro di Astana, abbiamo tenuto una conferenza sulla connettività e sui trasporti a Samarcanda e ciascun Paese ha presentato i suoi progetti. Voglio che questo lavoro vada avanti molto rapidamente", ha spiegato il presidente del Consiglio europeo, che quest'oggi ha avuto diversi incontri con i leader della regione. Michel ha sottolineato anche come il 40 per cento degli investimenti nei Paesi dell'Asia centrale arrivino dall'Unione europea. (Res)