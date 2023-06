Maltempo: allerta gialla per temporali da questo pomeriggio a domani a Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dal pomeriggio di oggi, venerdì 2 giugno, si prevede un'estensione anche sull'area di Milano di instabilità con possibilità di rovesci a carattere temporalesco. Per questo il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha emanato un'allerta meteo gialla (rischio ordinario) per possibili temporali a partire dalle ore 16. Tale instabilità e la conseguente allerta proseguirà per tutta la giornata di sabato 3 giugno. (Rem)