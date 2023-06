Calcio: Europa League, arbitro finale insultato da tifosi Roma, polemiche su web

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Insultato e scortato assieme alla famiglia all'interno dell'aeroporto di Budapest, dove lo scorso 31 maggio si è disputata la finale di Europa League, disputata tra la As Roma e il Siviglia e vinta dagli spagnoli ai calci di rigore. È accaduto all'arbitro inglese Anthony Taylor contestato dai tifosi giallorossi presenti allo scalo aeroportuale, come mostra un video che sta facendo il giro del web. Nelle immagini si vede Taylor raggiunto da insulti, cori, fischi e lancio di oggetti da parte di un gruppo di romanisti. In aeroporto a Budapest i momenti di tensione hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine presenti che hanno scortato l'arbitro inglese, assieme alla figlia, visibilmente spaventata. Attorno alle immagini si stanno alzando numerose polemiche. (Rer)