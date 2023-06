2 giugno: Fontana, oggi a Cremona perché Regione Lombardia è vicinanza ai territori e esaltazione specificità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Attilio Fontana ha presenziato oggi alle celebrazioni della festa della Repubblica a Cremona, anche per ribadire che la Regione Lombardia "è vicina al territorio cremonese come a tutti i territori della regione, e credo questa sia la rappresentazione di quello che è questa regione, e cioè questo senso di sussidiarietà, vicinanza ai territori, di esaltazione delle specificità e premiazione di tutto ciò che c'è di buono in questa regione, e le cose sono molte". Lo ha detto ai giornalisti a margine dell'evento. "Dicevo prima che il commissario Paolo Gentiloni ha ricordato che la regione Lombardia è quest'anno quella che cresce di più a livello europeo, e bisogna dire grazie ai cittadini lombardi", ha poi aggionto. (Rem)