2 giugno: ambasciatore Varricchio, Italia ha saputo conquistare posizione preminente tra democrazie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia ha saputo “conquistare una posizione preminente tra le democrazie e le economie più avanzate del pianeta, suscitando l'ammirazione e l'affetto del mondo”. È quanto affermato dall'ambasciatore d'Italia a Berlino, Armando Varricchio, nel messaggio per la Festa della Repubblica italiana. In questo anniversario, ha aggiunto il diplomatico, “i nostri pensieri vanno soprattutto a i nostri concittadini romagnoli, figli di una terra generosa e ricca di vitalità che è stata ferita da eventi climatici devastanti”. Per Varricchio, “mentre siamo tutti impegnati a prestare soccorso e ci rimbocchiamo le maniche, dobbiamo riflettere sull'ineludibile necessità di ristabilire un equilibrio tra sviluppo e ambiente per fermare la drammatica deriva verso un cambiamento climatico i cui effetti non possiamo non vedere”. Intanto, la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina “prosegue, aggravando il bilancio di morte, distruzione e sofferenza” dell'ex repubblica sovietica. Tuttavia, come evidenziato da Varricchio, “sullo sfondo di questi lutti e devastazioni, possiamo già ora trarre lezioni importanti e positive”. (segue) (Geb)