2 giugno: ambasciatore Varricchio, Italia ha saputo conquistare posizione preminente tra democrazie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema di alleanze di cui Italia e Germania sono insieme “partecipi e protagoniste, quello europeo, quello transatlantico e del G7, ha dimostrato una straordinaria capacità di resilienza e di attrazione”. Questo vale per “il forte e convinto sostegno garantito alla causa ucraina, anche attraverso lo straordinario sforzo di accoglienza riservato a centinaia di migliaia di persone alla ricerca di protezione”. Inoltre, le economie hanno resistito di fronte a “grandi sfide”, risultato possibile grazie alla “forza della nostra democrazia, l'azione paziente e laboriosa di mediazione tra esigenze e interessi diversi che produce soluzioni efficaci, concordate, di lungo periodo in un quadro di valori condivisi”. Come affermato da Varricchio, la missione di cui è capo lavora a “rafforzare il partenariato e l'amicizia che uniscono Italia e Germania, elementi fondamentali per affrontare insieme le sfide comuni e tutelare i nostri interessi in un contesto di sfide a volte drammatiche”. (segue) (Geb)