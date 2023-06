2 giugno: ambasciatore Varricchio, Italia ha saputo conquistare posizione preminente tra democrazie (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore Varricchio ha poi sottolineato: “Certamente, del tutto speciale nello sviluppo delle relazioni tra Italia e Germania è il contributo delle italiane e degli italiani che hanno scelto di stabilirsi in questo Paese, di chi rappresenta con il proprio lavoro, con intelligenza e con passione quell'affascinante cammino di civiltà e sviluppo che è la nostra storia italiana”. Simbolo dello stretto rapporto tra Italia e Germania sono “le moltissime famiglie italo-tedesche nate nei decenni, nelle quali si condividono quotidianamente valori, abitudini, culture, linguaggi e anche sapori che nutrono un nuovo sentire comune”. Per l'ambasciatore Varricchio, “l'Europa unita, quel progetto visionario sostenuto sin dai primi passi da Italia e Germania è soprattutto questo. L'integrazione che ne deriva è sempre più indispensabile per consentirci di essere attori e interpreti nella contemporaneità, per promuovere insieme un futuro di pace e di prosperità”. L'ambasciatore d'Italia a Berlino ha concluso il proprio messaggio con gli auguri per la Festa della Repubblica agli italiani che celebrano la ricorrenza con gli “amici e alleati tedeschi”. (Geb)