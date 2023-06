El Salvador: discorso alla nazione, Bukele propone riduzione numero deputati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Salvador, Nayib Bukele, ha annunciato una proposta di legge per ridurre da 84 a 60 il numero di deputati dell'Assemblea nazionale, l'organo legislativo nazionale. "Presento la proposta di legge per ridurre l'assemblea a 60 deputati", ha detto Bukele nel discorso alla nazione pronunciato proprio dinanzi ai parlamentari. "Torniamo al numero che l'assemblea aveva prima dei 'falsi accordi di pace', che hanno avuto come unico effetto quello di fare entrare una rappresentanza dei guerriglieri", ha detto il presidente tra gli applausi della maggioranza. Un proposta che Bukele si augura possa essere approvata e messa in pratica "prima delle elezioni generali del 2024", l'appuntamento cui lui stesso potrà ripresentarsi alla luce di una discussa interpretazione della Carta costituzionale (Mec)