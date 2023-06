Tunisia: presidente Saied, tassare i ricchi per risanare finanze pubbliche senza l’Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Tunisia, Kais Saied, ha lanciato la proposta indiretta di imporre una “tassa sul patrimonio” e “tasse supplementari” a coloro che “beneficiano di compensazioni fiscali”. Lo ha dichiarato lo stesso Saied, ieri, durante un incontro con la premier tunisina, Najla Bouden, spiegando che questa sarebbe una mossa volta a evitare “di piegarci a diktat esterni”, in riferimento alle riforme proposte dal Fondo monetario internazionale (Fmi) per sbloccare il prestito da 1,9 miliardi di dollari, la cui erogazione è stata rinviata a tempo indeterminato. “Se lo avessi saputo prima, avrei preso il denaro in eccesso ai ricchi per distribuirlo ai poveri”, ha commentato Saied, citando Omar ibn al Khattab, il secondo dei “califfi ben guidati”, i primi quattro califfi dell’Impero arabo-islamico. Intanto, ieri, la ministra delle Finanze, Sihem Boughdiri Namsia, ieri, durante una seduta plenaria in Parlamento, ha reso noto che alla fine del 2022 il debito estero della Tunisia ammontava a circa 115 miliardi di dinari (circa 34,5 miliardi di euro), pari al 79,9 per cento del prodotto interno lordo. Secondo Namsia, di questa cifra, il 46,6 per cento è costituito da prestiti dall’estero, mentre il 33 per cento circa è rappresentato da debiti interni. Tuttavia, ha aggiunto, nel corso del 2022, lo Stato è riuscito ad accrescere le proprie risorse finanziarie del 22 per cento, grazie a un aumento delle entrate fiscali. La ministra, intanto, ha annunciato che il governo ha in programma importanti riforme, oltre a progetti per attrarre investimenti in Tunisia, le cui proposte saranno presentate in Parlamento nei prossimi giorni. (Tut)