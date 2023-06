Usa: il mercato del lavoro continua a crescere, 339 mila nuovi impieghi a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua a non dare segnali di contrazione il mercato del lavoro negli Stati Uniti: nel mese di maggio sono stati aperti 339 mila nuovi impieghi, ben oltre i 190 mila previsti dagli economisti. Lo indicano i dati dell'Ufficio di statistiche sul lavoro, pubblicati oggi. Contestualmente il tasso di disoccupazione è passato dal 3,4 al 3,7 per cento. La vitalità del mercato del lavoro rischia di complicare i piani della Federal Reserve, che ha tentato negli ultimi mesi di riportare l'inflazione sotto controllo attraverso dieci rialzi consecutivi del tasso d'interesse di riferimento, tra tra il 5 e il 5,25 per cento. La banca centrale statunitense ha segnalato a maggio l'intenzione di mantenere invariato il tasso in occasione della prossima riunione, in programma il 13 e 14 giugno. (Was)