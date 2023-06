Ue-Kazakhstan: commissario Sefcovic, serve partenariato su materie prime rare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Europa è pienamente mobilitata per aumentare il suo accesso a fonti sicure e sostenibili di materie prime, indispensabili per la trasformazione verde e digitale della sua industria. La diversificazione dell'approvvigionamento e lo sviluppo di partenariati strategici reciprocamente vantaggiosi con Paesi come il Kazakhstan sono un pilastro fondamentale della nostra strategia e consentono di realizzare progetti industriali in settori quali l'esplorazione, l'estrazione e la lavorazione sostenibile di materie prime critiche, apportando notevoli benefici economici e sociali a entrambe le parti", ha proseguito Sefcovic nel suo intervento. "Sappiamo che per costruire con successo le nostre economie e le nostre società di domani sarà necessaria una grande cooperazione e uno sforzo congiunto. Sono fermamente convinto che il partenariato tra l'Unione europea e il Kazakhstan permetterà di raggiungere questo obiettivo negli anni e nei decenni a venire. Iniziare a realizzare la tabella di marcia del partenariato operativo è quindi un passo molto positivo", ha concluso. (Beb)