Moldova-Repubblica Ceca: Fiala, in arrivo attrezzature per difesa moldava

- Il sistema di difesa in Moldova sarà rafforzato, con l'arrivo di nuove attrezzature dall'Unione europea e una più stretta cooperazione con gli Stati membri dell'Ue. Lo ha annunciato il primo ministro della Repubblica Ceca, Petr Fiala, in visita a Chisinau, nel corso di una conferenza stampa congiunta con il primo ministro moldavo, Dorin Recean. "Continueremo a fornire supporto in campo economico così come nel campo della difesa. Le aziende ceche sono ben attrezzate e aiuteremo la Moldova a modernizzare le sue forze (...) Sappiamo che sarà installato un nuovo radar per monitorare lo spazio aereo della Moldova, e ad agosto apriremo un ufficio per un addetto militare della Repubblica Ceca, al fine di approfondire ulteriormente la cooperazione bilaterale nel campo della difesa. Ciò renderà anche più semplice lo scambio di informazioni", ha affermato Fiala. L'Alto rappresentante dell'Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, aveva precedentemente parlato di una fornitura di aiuti per il sistema di difesa della Moldova. Secondo Borrell, il lotto di attrezzature che arriverà in Moldova includerà ambulanze, robot e un radar per la sorveglianza dello spazio aereo. (Rob)