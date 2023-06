2 giugno: Perego (Difesa), festa di tutti gli italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il tema di quest'anno per il 77mo compleanno della Repubblica e il 75mo della nostra Costituzione è 'Gli italiani: un patrimonio di valori per la Repubblica', confermandosi una Festa nazionale per eccellenza, la festa di tutti gli italiani, un momento di coesione e unità che ha coinvolto tutte le componenti del nostro Paese che operano ogni giorno con senso del dovere, lealtà e rispetto delle regole, professionalità e dedizione al lavoro". Lo afferma il sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo Perego di Cremnago subito dopo aver assistito alla rivista lungo i Fori Imperiali. "La rivista di questa mattina - continua Perego - in onore dell'impegno e dei valori della famiglia di servitori dello Stato che uniti non esitano mai a fornire il proprio contributo a favore della difesa della pace e a supporto della collettività". "Il mio pensiero oggi è rivolto a tutti gli uomini e donne delle nostre Forze armate - conclude il Sottosegretario - i militari italiani sono una risorsa sulla quale il Paese potrà sempre fare affidamento e lo dimostra il loro costante impegno in patria e all'estero, cittadini dediti alla patria che compongono insieme a tutte le componenti del Paese il 'Sistema Italia' e si riconoscono attorno ai nostri simboli identitari oggi onorati: il tricolore, l'inno e il capo dello Stato".(Com)