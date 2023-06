2 giugno: Zoffili (Lega), sia anche giorno di festa per la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi celebriamo il 77esimo anniversario della nascita della nostra Repubblica: è la festa di tutti gli italiani, un giorno nel quale mi sento di ringraziare i nostri militari impegnati, in Patria e all'estero, per garantire la sicurezza". Lo afferma il deputato della Lega e capogruppo in commissione Difesa, Eugenio Zoffili, presidente della delegazione parlamentare Osce, a margine della celebrazione ai Fori Imperiali. "Auspico che il 2 giugno possa essere anche un giorno di festa per la pace, che va costantemente ricercata e mantenuta attraverso la cooperazione e il dialogo internazionale, anche con il sostegno e il supporto di organizzazioni come l'Osce", conclude.(Rin)