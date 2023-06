Spagna: Podemos ringrazia ministro Garzon per lavoro svolto dopo rinuncia a candidatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leader di Unidas Podemos, Ione Belarra, la ministra per l'Uguaglianza, Irene Montero, hanno ringraziato il leader di Sinistra Unita (Iu), Alberto Garzon, per il suo lavoro politico dopo il suo annuncio che non si ripresenterà come candidato al Congresso nelle prossime elezioni del 23 luglio.Montero, ha inviato un "abbraccio molto forte" a Garzon e ha sottolineato tutta la strada che hanno percorso. "Siamo militanti quindi questo non è un addio, continueremo a fare politica per migliorare la vita delle persone", ha detto su Twitter. Allo stesso modo, Belarra ha ricordato tutto ciò che i due hanno condiviso nel corso degli ultimi anni.(Spm)