Libano: il ministro dell’Energia esorta le grandi aziende della Cina a investire nel Paese

- Il ministro uscente dell’Energia libanese, Walid Fayad, in visita ufficiale in Cina, ha esortato “i giganti cinesi a investire in Libano, sia nel settore delle energie rinnovabili, sia in quello del petrolio e del gas” dove esistono ancora opportunità. Secondo l’agenzia di stampa libanese “Nna”, Fayad ha preso parte all’incontro sulla cooperazione internazionale nel settore delle rinnovabili, nel quadro del 14mo Forum internazionale per gli investimenti e la costruzione di infrastrutture, che si tiene a Macao, in Cina. Fayyad, durante il suo intervento, ha parlato soprattutto delle opportunità attualmente esistenti in Libano per investire nel settore degli idrocarburi, soprattutto dopo l’accordo firmato lo scorso 21 ottobre con Israele, con la mediazione statunitense, sulla delimitazione delle frontiere marittime. Tanto più che il prossimo settembre è previsto l’inizio dei lavori di perforazione del pozzo esplorativo nel giacimento di Qana, nel Blocco 9 dell’offshore delle acque libanesi. Contestualmente, le autorità libanesi cercano di attrarre investimenti cinesi nel settore energetico nazionale, anche per mitigare la grave crisi energetica che colpisce il Paese, per il quale il debito legato al settore energetico rappresenta oltre il 40 per cento del debito sovrano. (Lib)