Ucraina: presidente Japarov, Kirghizistan a favore dell'integrità territoriale

- Il Kirghizistan aderisce ai principi dell'integrità territoriale, della sovranità e della non interferenza negli affari interni di altri Paesi. Lo ha dichiarato il presidente del Kirghizistan, Sadyr Japarov, parlando della crisi in Ucraina nel suo intervento in occasione del secondo vertice Unione europea-Asia centrale, in corso a Cholpon-Ata. All'evento prendono parte anche il presidente kazakho Kassym-Jomart Tokayev, il tagico Emomali Rahmon, l'uzbeco Shavkat Mirziyoyev e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Il primo summit si era tenuto ad Astana, in Kazakhstan, nell'ottobre del 2022. "Oggi - ha detto Japarov nel suo discorso - vediamo cambiamenti in corso nelle relazioni e nella sicurezza internazionale. La nostra preoccupazione è che una nuova corsa alle armi possa portare all'emergere di aree di tensione in varie parti del mondo. Consideriamo importante lavorare per rafforzare la sicurezza regionale, prendendo in contro gli interessi di ciascun Paese". Il presidente kirghiso ha ammesso di non poter evitare l'argomento Ucraina. "Siamo convinti che qualsiasi conflitto debba essere risolto attraverso negoziati. Accogliamo con favore ogni sforzo di mediazione e ogni iniziativa di pace che aiuti a trovare una soluzione che ponga fine alla guerra. Il Kirghizistan aderisce ai principi dell'integrità territoriale, della sovranità, della non interferenza negli affari interni di altri Paesi", ha spiegato Japarov. (Res)