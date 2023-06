2 giugno: Cangemi (Lega), investire nella crescita e nello sviluppo del nostro Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa celebrazione, così sentita, è un'opportunità per condividere tutti i valori fondanti della nostra Repubblica: libertà, democrazia, pari dignità. Ma anche l'occasione per una riflessione sulla nostra storia e sulla nostra identità. Così, in una nota, il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi. "Dobbiamo credere e investire nella crescita e nello sviluppo del nostro paese e mettere in campo tutto quanto e 'nelle nostre possibilità per realizzarlo. Buon 2 giugno a tutti", conclude.(Com)