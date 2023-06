Roma: servizi interforze da centro a litorale, controllate 853 persone e 337 veicoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche in questi giorni, a ridosso della Festa della Repubblica, giornata importantissima per il nostro paese, che ha richiamato nella capitale numerosi turisti, sono stati organizzati massivi controlli del territorio, nel centro storico, in periferia e sul litorale romano. Operazioni interforze ad alto impatto svolte ad ampio raggio, seguendo le indicazioni del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, secondo una pianificazione realizzata dalla Questura di Roma. I servizi, svolti ormai periodicamente, hanno come obiettivo anche quello di incrementare la percezione di sicurezza nella capitale e aumentare la fiducia dei cittadini grazie alla presenza e alla maggiore visibilità sul territorio delle forze dell'ordine. (segue) (Rer)