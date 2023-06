Roma: servizi interforze da centro a litorale, controllate 853 persone e 337 veicoli (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella stessa zona, gli agenti del commissariato Viminale e del Reparto Prevenzione Crimine Lazio hanno arrestato 1 persona e ne hanno sottoposte 3 a fermo di polizia giudiziaria, queste ultime per il reato di rapina; hanno controllato 98 persone e 53 veicoli, emettendo 4 sanzioni al Codice della strada. Nello specifico dei 3 stranieri sottoposti a fermo per rapina, 2 avevano agito in concorso ai danni di un 23enne rubandogli, la notte del 24 maggio, la collanina d'oro che aveva al collo, dopo averlo preso a pugni: sia per il tunisino di 35 anni che per l' egiziano di 26, la Procura ha chiesto ed ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari la convalida dell'operato della Pg e l'adozione della misura cautelare in carcere per entrambi. (segue) (Rer)