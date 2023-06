Roma: servizi interforze da centro a litorale, controllate 853 persone e 337 veicoli (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spostandoci sul litorale, gli agenti del X Distretto Lido hanno arrestato un italiano di 29 anni e un marocchino di 39 in virtù di un ordine di esecuzione per l'espiazione di pena detentiva ed hanno eseguito 3 fermi di P.G. a carico di altrettanti uomini per il reato di ricettazione; hanno inoltre controllato 56 persone e 28 autovetture. Infine i poliziotti del commissariato Anzio Nettuno e Marino hanno effettuato controlli in 3 centri commerciali della zona e nella stazione ferroviaria di Nettuno, Lavinio e nel quartiere zodiaco di Anzio, identificando 70 persone. (Rer)