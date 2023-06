Pnrr: Commissione Ue, sistema controlli Italia deve essere adeguato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spetta alle autorità italiane avere un sistema di controllo e di audit efficace sull'attuazione del Piano di ripresa e resilienza (Pnrr). a Dirlo Eric Mamer, portavoce della Commissione europea, nel corso della conferenza stampa giornaliera di Bruxelles, rispondendo a una domanda sulla norma che dispone lo stop al controllo concomitante della magistratura contabile sulle spese legate al Pnrr, contenuta nel decreto Pubblica amministrazione (Pa). "Abbiamo un accordo con le autorità italiane sulla necessità di avere un sistema di controllo e di audit efficace. Questo ovviamente si basa anche sulle strutture italiane incaricate di tali verifiche e controlli. Spetta alle autorità italiane garantire che questi organismi possano funzionare, e noi lavoriamo fianco a fianco con questi organismi per svolgere il nostro lavoro di controllo", ha dichiarato Mamer. "Non commentiamo i progetti di legge nazionali", ha aggiunto la portavoce della Commissione Ue per gli Affari economici e finanziari, Veerle Nuyts. "Lo strumento per la ripresa e la resilienza richiede un quadro di controllo adeguato e proporzionato alla sua natura unica di programma di spesa basato sui risultati. I sistemi di controllo nazionali degli Stati membri sono lo strumento principale per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e sono gli Stati membri a garantire il rispetto del diritto dell'Ue e di quello nazionale, comprese la prevenzione, l'individuazione e la correzione efficace dei conflitti di interesse, della corruzione e della frode, nonché del doppio finanziamento", ha poi aggiunto. "Ricordiamo inoltre che, nel contesto del Pnrr, l'Italia ha messo in atto un solido sistema di audit e controllo", ha concluso Nuyts. (Beb)