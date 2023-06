Ue: Picierno, regolamento su munizioni non è scelta fra asili e missili, ma per continente libero e sicuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regolamento Asap non è un provvedimento emergenziale volto a inviare armamenti a Kiev, ma una misura strutturale, che si colloca nel più ampio quadro dettato dall'invasione russa e dalla necessità di una rinnovata difesa europea. A dirlo l'eurodeputata del Pd e vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, in un intervista rilasciata al quotidiano "Domani". Il Parlamento europeo ha approvato il mandato negoziale sul regolamento per il sostegno della produzione di munizioni nella giornata di ieri, approvando il piano presentato dalla Commissione europea lo scorso 3 maggio, che ha l'obiettivo di aumentare temporaneamente la capacità produttiva di munizioni e armamenti dell'industria comunitaria europea, al fine di aumentare le forniture all'Ucraina e rafforzare le scorte dei Paesi dell'Ue. I deputati inizieranno ora i negoziati con il Consiglio, con l'obiettivo di raggiungere un accordo e adottare il testo finale durante la sessione plenaria di luglio. "In questo contesto, ai 500 milioni stanziati per lo strumento, che sono stati recuperati da altre voci di bilancio destinate alla difesa, gli Stati membri possono, ed è importante sottolineare che è solo una possibilità, aggiungere risorse allocate per altri programmi dell'Ue, come il fondo di coesione, oppure fondi provenienti dai Pnrr nazionali. Quella che è solo un'opzione, nel racconto pubblico è divenuta, nel corso di questi giorni, una certezza. Come se fantomatici signori della guerra a Bruxelles avessero voluto snaturare la missione rifondatrice del Pnrr, in virtù di una corsa sconsiderata agli armamenti", ha aggiunto Picierno. (segue) (Beb)