Ue: Picierno, regolamento su munizioni non è scelta fra asili e missili, ma per continente libero e sicuro (2)

- "Val la pena chiarirlo con nettezza: non è vero che siamo chiamati a scegliere se finanziare missili oppure asili. È vero invece che siamo chiamati ad agire affinché i nostri figli possano vivere in un continente libero e sicuro, e che altri bambini e bambine in Ucraina non siano deportati o vedano la loro casa distrutta nel cuore della notte da droni, missili e truppe di mercenari. Torna quindi sempre la questione di fondo: l'aggressione all'Ucraina è un'aggressione al cuore dell'Europa. Il sostegno alla resistenza di quel popolo e di quel governo è una difesa anche dei nostri confini, per non far precipitare il mondo in una spirale di violenza", conclude Picierno nell'intervista. (Beb)