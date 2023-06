Pnrr: Calenda, nessun pericolo autoritarismo, governo logico su Corte Conti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- “Sulla Corte dei Conti mi sembra che quello che ha fatto il governo è del tutto logico, non c'è nessun pericolo autoritarismo”. Lo ha affermato il leader di Azione, Carlo Calenda, questa mattina ai microfoni di "Mattino cinque". “Però per esempio, dico sul Pnrr che l’1 per cento speso per la sanità è una cosa inaccettabile. Cerchiamo di essere sempre molto oggettivi perché questo - ha aggiunto - è l'unico modo per fare politica. Che senso ha fare politica se quando il tuo avversario propone una cosa, tu a prescindere dici che è sbagliata, anche se giusta, come ha fatto la sinistra sul taglio del cuneo fiscale”. (Rin)